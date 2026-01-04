"El trail me cambió la vida, correr en la montaña se disfruta mil veces más"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En este primer episodio de 2026, conversamos con Luciano “Lucho” Pilatti, un referente del Trail Running que lleva más de doce años corriendo ultra distancias, ha integrado la Selección Argentina y participado en dos mundiales, Campeón Argentino 2022.

“El trail running nace de lo esencial del ser humano que es correr por la montaña, senderos, bosques, distintas partes de la naturaleza”, explicó.

Lucho, de 36 años, oriundo de Esperanza, provincia de Santa Fe, nos contó cómo surgió su amor por el trail y nos detalló todo su proceso como corredor.

“A los 23 años fui por primera vez al cerro Champaquí y ahí quedé volado de la cabeza”. “Año a año me fui metiendo cada vez más y ese afán de querer superarme día a día, hizo que termine siendo Campeón Argentino representando a Argentina en mundiales; corriendo carreras en Europa, vivir ahí para competir al más alto nivel pero siempre partiendo de una base que quería disfrutar y dar mi máximo potencial”. “El que corre en calle lo disfruta, pero correr en la montaña se disfruta mil veces más. Por eso está creciendo muchísimo el trail running”. “Un poco inspirado en el grupo de traileros de Esperanza, mi primo Marce, fue quien me incitó a hacer mi primer ultra allá en el 2013: 80 km entre Yerba Buena y Tafí del Valle”.

“Todas las carreras me marcaron un poco, mi proceso de cambio no fue abrupto ni con grandes problemáticas. Lo mío fue paulatino”, precisó.

Sin embargo, el “verdadero cambio en lo personal y deportivo” se dio entre 2018 y 2019 y explica los “resultados que se vieron en 2022, 2023 y 2024”.

“En 2021 hice una apuesta fuerte: quiero que la gente me conozca. Fue todo un crecimiento en paralelo, en lo deportivo, en redes sociales y a nivel personal”.

Así nace su grupo de entrenamiento, el que comparte con el Nico Garnero, “mi amigo, socio y mi entrenador actual”.

“Había que desbloquear pequeñas puertas para seguir al próximo nivel y así lo estoy viviendo”.

“Cambié mi vida buscando la excelencia, para tener una vida mejor y lo que fui logrando lo estoy tratando de replicar con un montón de gente porque el trail a mí me cambió la vida y le puede cambiar la vida a mucha gente”, definió.

“La montaña no tiene lugar, ahí arriba hago mi meditación activa, volvés renovado de la montaña”.

“Corro por mí, para estar conmigo, tranquilo, para sentirme vivo, para tener mi cable a tierra, para tener las ideas más claras, mi propósito es cambiar vida a través del trail running”, concluyó.

También, en Historias que corren conversamos con Marcelo Palahi, uno de los organizadores del Cruce Tandilia, en Tandil, provincia de Buenos Aires.

La 16º edición se llevará a cabo entre el 9 y 11 de enero y convoca a miles de personas que buscan superarse y compartir su pasión por la naturaleza.