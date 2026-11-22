Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta oportunidad, conversamos con la atleta master de trail running Marina Basso, que tiene 42 años es multitasking y representó a la Argentina en el Campeonato Mundial disputado en Meduno, Italia, en agosto 2025.

Combina maternidad, trabajos, entrenamientos y uno de los próximos desafíos es participar del Mundial previsto para junio 2027 en Suiza.

También, charlamos con el periodista deportivo Leandro Nocera, entrenador, escritor de “No soy runner, soy atleta”.

Es un apasionado de la maratón, lleva en su historial 33 corridas hasta ahora, 12 sólo este año y, además, incursionó en la Backyard Ultra, nueva modalidad de resistencia.

En la charla con Marina Basso nos explicó qué significa ser atleta master y cuándo comenzó su camino en el running y, sobre todo, en el Trail.

“Estamos en el rango de la edad de 35 años para arriba. Represento a la Asociación de Atletas Master de Pinamar y represento a la Argentina”.

“Arranqué a correr de grande, empecé a correr en calle. Lo empecé a tener más como disciplina, me lo tomo muy en serio ahora”.

La atleta de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, detalló cómo articula sus responsabilidades laborales y la maternidad con el entrenamiento.

También nos contó cómo es entrenar en la ciudad balnearia para correr carreras de Trail y por qué eligió esa modalidad.

“Las cuestas son mi simulador de montaña. Trabajo mucho visualizarme, tengo que usar los recursos que tengo”. “Mientras más conozco a la montaña, más quiero pasar adentro de ella. Siento que estoy en sus entrañas, la disfruto, la vivo. La montaña te permite ver hasta donde uno es capaz, ver tus fortalezas y trabajar tus debilidades. Me permite ser yo misma, tengo un autodiálogo contante; es donde me puedo conectar conmigo misma cien por ciento”. “La montaña te ordena, te ubica y también te castiga porque, si no entrenaste para pasar muchas horas, después te pasa factura y te da una paliza física y mentalmente terrible”. “El trail me ayudó a ordenar mi vida en todo sentido, me ayudó a ser disciplinada, a organizar mi día a día, mis trabajos, mis horarios, mi alimentación, hasta económicamente”. “El gran objetivo es poder ir al Mundial en junio, en Suiza y seguir escalando en el ultra”.

Al mismo tiempo, llamó a “moverse, dar un paso, de a poco, no quedarse” y sugirió: “por cada excusa que tengas, convertila en una posibilidad”.

“Que tu cuerpo esté en movimiento y que tu cabeza salga de la rutina de la vida diaria”.

“Mi alma es de la montaña y mi corazón late con el folclore, lo llevo adentro”, concluyó.

En la segunda parte del programa, dialogamos con el maratonista y periodista deportivo Leandro Nocera, que lleva 12 maratones corridas en 2026.

“La maratón tiene algo que en otras distancias no encontré. Es la novia más fiel porque no la podes engañar; siempre te va a poner en su lugar, yo la entiendo de esa manera”.

Respecto a su incursión en la modalidad de Backayard, con cinco experiencias desde el año pasado hasta ahora, reveló que “fue probar algo distinto”.

“Requiere de años de entrenamiento y continuidad. No es para recién empezados, requiere su tiempo”. “Hay que encontrar un equilibrio entre cuatro variables: la gestión de las emociones el entrenamiento, la alimentación y el descanso”. “Pasan los años y uno siente que, a pesar de la edad, puede seguir mejorando, ahí está la clave”.

“Acumulo 4 mil kilómetros en el año”, nos dijo.