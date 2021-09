“El trabajo que me dio no trabajar”, el unipersonal del “Pelado” López

Luego de 10 años, vuelve el unipersonal protagonizado por el conductor, quien estará realizando 8 funciones todos los jueves de octubre y noviembre, en el Paseo La Plaza.

En esa misma línea, habló de su felicidad de volver a los escenarios: “Volver al teatro es como volver al inicio, más siendo un show que hice hace tiempo. Es una linda vuelta a mis orígenes”.

“Para actuar me la busco, como en todos mis laburos. Me gusta y me remonta a mi inicio en CQC. Siempre me encuentro de vuelta a tener que estar remando, pero es algo que me seduce”, agregó.