El trabajo de Utelpa en las escuelas rurales

Rosana Gugliara, secretaria gremial de Utelpa, dialogó en Rebeldes sin cauce sobre el trabajo que realizan en las escuelas hogares de la provincia. "Nosotros como sindicato decimos que no se deben cerrar escuelas y que hay que repensar aquellas que no tienen matrícula y ver qué se puede construir desde un proyecto institucional para sostener esa escuela y que las y los docentes no pierdan ningún derecho adquirido", explicó.

Programa: Rebeldes sin cauce

Conducción: Facundo Baraybar y Carolina Moldes / Mariana Cornejo y Matías Sapegno

Días y horario: lunes a viernes, de 8 a 12 hs.

Emisora: LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa (AM 730 y FM 95.9).