El titular de la OMS destacó la vacunación contra el Covid en Argentina

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ponderó el avance de la vacunación en Argentina, agradeció los aportes de las investigaciones sobre efectividad de vacunas en el país y coincidió en la importancia del abordaje integral de la salud mental, tras reunirse en Ginebra con la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

La reunión con la ministra duró más de una hora, tras la inauguración de la 150° reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS durante la cual abordaron los desafíos del organismo en general y de Argentina en particular para los próximos años.

En ese contexto, Ghebreyesus indicó que debatió con la Vizzotti sobre la iniciativa de salud mental impulsada por la cartera sanitaria y el presidente Alberto Fernández y cómo la OMS puede apoyar: "Estuvimos de acuerdo en que no hay salud sin salud mental y hablamos sobre la importancia de un #AcuerdoPandémico y el financiamiento sostenible para la salud y la OMS", dijo.

Muchas gracias, @carlavizzotti, #Argentina Health Minister, for joining the #EB150 in person, and for a very productive meeting on @WHO Emergency Use Listing process, studies on #COVID19 vaccine effectiveness & importance of investing in local production to deliver #VaccinEquity. pic.twitter.com/V2JrpjApxS

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 24, 2022