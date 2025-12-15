El titular de la IGJ explicó por qué el organismo requirió información a la AFA

Titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vitolo, en diálogo con Viva la Pepa, remarcó que el punto de inflexión se produjo en 2024, con el análisis del nuevo balance presentado por la asociación: “Cuando presentan el balance de ese año, generamos nuevas observaciones e intimamos por todas las anteriores que no habían sido respondidas. Ahí es donde se produce el enfrentamiento jurídico y oficial”.

Vitolo indicó que "las anteriores administraciones solo generaron observaciones sobre el funcionamiento del organismo que conduce “Chiqui” Tapia pero jamás lo intimaron".

El titular de la IGJ reconoció que "la escalada entre el organismo y Claudio "Chiqui" Tapia se originó a partir de 2 decisiones que adoptó la AFA. La primera fue la decisión del comité ejecutivo de la AFA de convocar a una asamblea para adelantar la reelección de todo el cuerpo directivo por cinco años, un año antes de que finalice el mandato. La segunda estuvo relacionada con una reforma estatutaria aprobada a fines de 2023".