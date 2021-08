El titular de Apyme convoca a participar activamente

DESCARGAR

Se recuerda la conformación en 1953 de la Confederación General Económica por lo que se conmemora el día del empresario nacional. Para dialogar sobre el tema nos acompañó en Muchas Gracias el titular de Apyme Rubén Genaro Palau, quien relató parte de esa historia.

“Mendoza tiene una particularidad muy especial, porque el turismo boutique que se hizo se constituyó para una élite extranjera”, dejando prácticamente fuera al turismo nacional o el interno, “pero llegó la pandemia y tuvo que reconvertirse para el turismo nacional”, sostuvo Palau.

Sobre las expectativas el referente empresarial dijo que son muchísimas y grandes, del mercado interno vivimos, de los beneficiarios de la tarjeta alimentar, de los “planeros”, sostuvo el referente, al tiempo que agregó que si piden tanto que trabajen, que aquellos que los cuestionan cómo la UIA, les den trabajo digno.

Además habló de la inflación, al sostener que hay sectores que tienen un avance muy particular como lo productivos, el campo, entre otros, pero aún no alcanza ya que son sólo sectores puntuales. “Se va recomponiendo en tanto que el gobierno nacional de las herramientas necesarias para poder avanzar” expresó.

Apyme tiene en Mendoza alrededor de 250 empresa en la organización, mientras que a nivel nacional hay unas 3000, con muchas dificultades aún, sostuvo el dirigente empresario.

“La gente de Vicentin es contradictoria, porque no podemos creer que en este momento aún no se juzgue a nadie por delitos de lesa humanidad en la dictadura”, sostuvo Palau, quien expresó que hacía el manipuleo más grande de cereales a Paraguay, el fraude era tal que no era reconocido, y destacó la articulación para salvaguardar una empresa de la importancia de IMPSA, por ejemplo.

“Apyme nace de diferenciar los popes de la industria nacional porque no nos tenían en cuenta”, sostuvo Palau al tiempo que dijo que con las cooperativas pasa lo mismo.

Rubén Palau habló sobre la deuda contraída por el gobierno de Macri, fue crítico con las acciones en torno a las inversiones en nuestro país y las presiones a empresarios en esa gestión.

“La comunidad debe participar en agrupaciones, esto hace al enriquecimiento de cómo avanzar, sino caemos en la misma de siempre”, sostuvo Palau al tiempo que agregó que “debemos discutir en el país que queremos sin dejar de lado el plano geopolítico”.

“Tratamos de buscar la unidad nacional dentro de Apyme, sino no podemos llegar a los lugares más emblemáticos desde lo gubernamental con el fin de establecer pautas y trabajar en conjunto”, dijo Palau quien hizo hincapié en lo salarial, que solo es decidido por las grandes organizaciones.