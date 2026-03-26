El tiempo y los cambios culturales en la vida cotidiana

En un contexto marcado por la aceleración de los ritmos de vida, la gestión del tiempo se convirtió en un eje central para el bienestar personal y el desarrollo en distintos ámbitos.

Gonzalo Iparraguirre, licenciado y doctor en Antropología, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó las transformaciones culturales vinculadas al uso del tiempo, al destacar cómo influyen en la vida cotidiana y en la organización social.

"El tiempo es la experiencia de vida y lo que nos mantiene vivos. Tratamos de controlar el transcurrir del tiempo para que nuestra vida tenga cierta previsibilidad", expresó.

Desde una mirada antropológica, el tiempo no solo se mide, sino que también se construye culturalmente, lo que implica que su percepción y uso varían según los contextos históricos y sociales.

En la actualidad, la hiperconectividad y las nuevas tecnologías han modificado la relación con el tiempo, generando desafíos en términos de equilibrio entre la vida laboral y personal.

"A medida que crecemos sentimos que la profundidad respecto al pasado es mayor, que nos permite ser más reflexivos. Cuando se piensa el tiempo como una acumulación, termina siendo una carga, un peso. No hay que angustiarse con la edad, en el día a día es cuando se da el disfrute de la vida", señaló.

El abordaje de estos cambios busca aportar herramientas para mejorar el bienestar y repensar las dinámicas que organizan la vida cotidiana.