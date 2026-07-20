El tiempo se presenta inestable en el centro y norte argentino

El inicio de la semana encuentra a gran parte de la Argentina bajo condiciones de tiempo inestable, con cielos cubiertos y lloviznas en numerosas provincias. El panorama meteorológico muestra una marcada diferencia entre el centro y norte del territorio, donde predominan las precipitaciones y temperaturas templadas, y la Patagonia, donde continúan registrándose valores invernales muy bajos.

En la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana el día comenzó con cielo cubierto y lloviznas, con una temperatura de 10,2 grados. Se espera una mínima de 9 y una máxima de 13 grados. Un escenario similar se observa en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y varias provincias del noreste, donde la nubosidad domina la jornada y se registran precipitaciones débiles.

Las temperaturas más elevadas vuelven a concentrarse en el norte argentino. Misiones encabeza los registros con una máxima prevista de 27 grados, seguida por Formosa con 23 grados. También se esperan valores agradables en Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Corrientes, donde las máximas oscilarán entre los 18 y 20 grados.

En la región de Cuyo, Mendoza tendrá una jornada parcialmente nublada con temperaturas entre 5 y 11 grados, mientras que San Juan presentará cielo nublado y una máxima de 15 grados. En La Rioja el tiempo será algo más estable, con cielo algo nublado y una temperatura máxima de 16 grados.

La Patagonia mantiene las condiciones más rigurosas del país. Santa Cruz registra una temperatura de -9,4 grados y una máxima prevista de apenas 1 grado. En Tierra del Fuego la jornada se presenta mayormente nublada, con nevadas registradas durante las últimas horas y temperaturas que oscilarán entre los -5 y 0 grados. Chubut, Neuquén y Río Negro también presentan ambiente frío, con máximas que no superarán los 9 grados.