El tiempo se presenta estable en el norte e inestable en sectores patagónicos

La jornada de este jueves presenta condiciones variadas en las distintas regiones del país. Mientras el norte argentino continúa registrando temperaturas elevadas para la época, la Patagonia mantiene un escenario más frío e inestable, con lluvias y lloviznas en algunos sectores y temperaturas bajo cero en el extremo sur.

En la Ciudad de Buenos Aires el día comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 12,7 grados. Para hoy se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 17. En la región central predominan los cielos cubiertos o mayormente nublados, con máximas de 18 grados en Córdoba, 21 en Santa Fe y 22 en Entre Ríos.

Las temperaturas más altas del país se concentran nuevamente en el norte. Formosa alcanzará una máxima de 30 grados, mientras que Misiones llegará a 28 y Chaco y Corrientes a 27 grados. También se esperan máximas de 25 grados en Santiago del Estero, 24 en Catamarca y 23 en Jujuy, Salta, San Juan y Tucumán.

En las provincias del NOA y Cuyo predomina la nubosidad variable. Catamarca y Jujuy presentan cielo cubierto, mientras que La Rioja registra presencia de humo. Mendoza tendrá una jornada mayormente nublada con una máxima prevista de 18 grados.

La Patagonia muestra las condiciones más inestables. Neuquén registra lluvias y una temperatura máxima de 10 grados, mientras que Río Negro presenta lloviznas y lluvias con valores que también alcanzarán los 10 grados. En Chubut se espera una jornada cubierta con temperaturas entre 0 y 9 grados.

Las condiciones más frías continúan localizándose en el extremo sur del país. Santa Cruz registrará una mínima de 5 grados bajo cero y una máxima de apenas 1 grado bajo cero, mientras que Tierra del Fuego tendrá temperaturas que oscilarán entre los 3 grados bajo cero y 1 grado positivo bajo un cielo ligeramente nublado.