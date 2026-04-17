“El tiempo para mí voló, me gusta vivir bien y tener salud"

La modelo, conductora y diseñadora conversó con Nora Briozzo, en el programa “100% Nora”, sobre su trayectoria profesional, sus proyectos actuales y reflexionó en torno al paso del tiempo.

“Cumplí 72 años, tengo dos hijos, seis nietos. Fui abuela muy jovencita. El tiempo para mí voló”, expresó Teresa Calandra.

“Cada etapa tiene su encanto pero la edad te va limitando, es una realidad. No me gustaría depender de terceros ni ser una carga para mis hijos”, argumentó.

“Me gusta vivir bien, tener salud, pero estoy limitada en un montón de cosas. No me gusta el deterioro físico, es a lo único que le tengo temor. No es un tema de arrugas”.

"Es hermoso tener proyectos, te mantiene vivo. Sociabilizar es muy importante", admitió.

Nacida en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires el 23 de octubre de 1953, comenzó su carrera en las pasarelas gracias a su amiga Teté Coustarot, quien la conectó con el estilista Roberto Giordano.

Representó prendas de reconocidos diseñadores como Gino Bogani, Francisco Dotto, Giorgio Armani, Jorge Ibáñez, Héctor Atilio Delmar, Ricardo Piñeyro, Elsa Serrano, entre otros.

Como actriz, trabajó en tiras como Perla negra, Los simuladores, Un cortado, historias de café y Champs 12.

Compartió escenario con modelos de la época como Mora Furtado, Carmen Yazalde, Adriana Costantini, Anamá Ferreyra, Evelyn Scheidl, Chunchuna Villafañe, Ginette Reynal, Fabiana Araujo, Teté Coustarot, Mirta Massa y Patricia Miccio.