"El tiempo no es dinero", el libro de Gonzalo Iparraguirre

"El tiempo es dinero”. ¿Cuántas veces escuchamos la frase como una verdad incuestionable? ¿Cuántas veces nos preocupamos por haber perdido tiempo (y, por ende, dinero)? ¿Cuántas veces nos encontramos pensando que tenemos tiempo?
El antropólogo Gonzalo Iparraguirre, autor del libro 'El tiempo no es dinero. “Descubrí el valor de los ritmos en tu vida”, reflexionó al respecto en Nunca es Tarde e invitó a "dejar de pensar de ese modo y a poder vincularse diferente con la experiencia del tiempo, de un modo más placentero y no con esas metáforas de la vida económica que hacen que la vida sea comprimida y apresurada".
"Hay otras culturas que experimentan el tiempo de manera diferente y no están obsesionadas como nos pasa a nosotros en una sociedad de consumo a estar permanentemente administrando nuestra experiencia como si fuera un recurso", señaló, al tiempo que advirtió que "hay una obsesión por querer hacer que nuestro cuerpo sea una máquina de producción más".
