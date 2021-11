El Tidente #16: Club LoFT An-Di-No

La "Escalada de violencia" a la que hace referencia Juntos Somos Río Negro (JSRN) a partir de la recuperación de territorio ancestral de los Pueblos Originarios, no remite a los atentados contra el Centro Comunitario de la Costa del Río Azul y el CAPS y los dos incendios a radios comunitarias de El Bolsón.

Para estos atentados no existió una condena o respuesta con la misma celeridad que tuvo JSRN para con el Club Andino Piltriquitrón. Tampoco informaron quienes son los responsables de estos hechos, sólo agitaron la idea de que detrás de los mismos estaban "grupos violentos, terroristas y delincuentes" vinculados a los reclamos territoriales. Así justificaron el pedido de Fuerzas Federales en la Comarca.

"Estos hechos empiezan mucho mas atrás, empiezan con la quema de las banderas en el Municipio de El Bolsón, la toma del municipio, la toma de la Iglesia, las personas que me agarraron, me increparon, me violentaron en la Cuesta del Ternero detrás del Piltriquitrón. Toda una serie de hechos encadenados, con pruebas que deberían estar con un hilo conductor que nos lleve a quienes son los culpables", dijo el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, dejando en claro su postura para con los Pueblos Indígenas.

"¿Quienes son los que no se reconocen como argentinos, los que no respetan las instituciones, no respetan la democracia en general y se consideran de otra Nación? ¿Nosotros o ellos? Hay que ser claros. Necesitamos que este hecho se esclarezca", estigmatizó el Intendente a pesar que desde la APDH se pidió que no se "prejuzgue" a las Comunidades Originarias.

El hostigamiento y persecución hacia los más desprotegidos se completa a un lado y del otro del Paralelo 42 con el pedido del Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, para armar una fuerza conjunta "que enfrente la problemática Mapuche". Las consecuencias de este discurso de odio difundido por los gobernantes y los medios afines hacia los pueblos originarios saltan hoy a la vista.

No es de extrañar que los miembros de las distintas comunidades en el acampe humanitario en apoyo a la Lof Quemquemtrew desconfíen y repudien a los periodista de Canal 13 que llegaron acompañados por el COER hasta la Cuesta del Ternero.

