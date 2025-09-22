El Tesoro de Estados Unidos manifestó su apoyo a la Argentina

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó hoy que "Argentina es un aliado de importancia sistémica de Estados Unidos en América Latina" y aseguró que el Tesoro de los Estados Unidos está dispuesto a "hacer lo necesario" para apoyar al país.

En un mensaje en la red social X, Bessent explicó que "todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa".

Estas opciones pueden incluir, detalló, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro, entre otras.

"Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande", remarcó el funcionario.

"Seguimos confiando en que el apoyo del presidente @JMilei a la disciplina fiscal y las reformas que promueven el crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina", agregó.

Tras reiterar su compromiso con el pueblo argentino y el presidente Milei, confirmó que junto al presidente Donald Trump se reunirá el martes en Nueva York con el presidente Milei.

El Presidente planteó su "enorme agradecimiento" a Bessent y Trump por el "apoyo incondicional" al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo.

"Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", resaltó en un mensaje en la red social X.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también agradeció a Bessent "por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!".