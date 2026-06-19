El tenor del Gol, el relator venezolano que eligió cubrir la Selección Argentina por su historia "de superación"

El relator venezolano Edgardo Márquez, conocido como el Tenor del Gol, y creador de su propio canal digital, conversó con el equipo de Korol en el Aire sobre su original manera de relatar los partidos de fútbol.

Márquez está cubriendo el Mundial 2026 y sigue a la Selección Argentina: "Este grupo tiene una historia de superación. Además mi familia vive en Buenos Aires, allí además hay muchos compatriotas que se han ganado el respeto. Tengo razones sociales y familiares para que sea así".