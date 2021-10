En Un Gran Plan, Tapa Martin nos contó qué hay detrás de “Meet me at our spot”, el tema que musicaliza muchas piezas de la red social TikTok y pertenece a The Anxiety. Además, picamos algunas bonitas canciones de su autoría y otras que inspiraron a la canción. ¡Escuchá!

Un gran plan, con Mariana de Iraola, Tapa Martin y El Tucu, lunes a viernes de 6 a 8h

