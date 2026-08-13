“El teatro independiente es lo que nos identifica como país. Yo soy un tipo de teatro”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita del actor, docente y dramaturgo Nelson Rueda que protagoniza actualmente el unipersonal "La Roca. El mar que llevo dentro” en el Centro Cultural de la Cooperación.

También, la actriz Ana María Picchio nos contó de qué se trata la propuesta que protagoniza en el Palacio Libertad, con motivo de las vacaciones de invierno.

En “Anita te cuenta un cuento”, relata una serie de textos seleccionados de la literatura, con dirección de Helena Tritek.

“Es difícil, los chicos interpelan. En sus caritas te das cuenta cómo están recibiendo y juzgando; entonces tenés que reaccionar”.

Además, como siempre, el programa difundió la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

En la charla con Nelson Rueda, nos contó cómo surgió la idea del espectáculo que protagoniza en el Espacio Experimental Leónidas Barletta, sito en Av. Roque Saenz Peña 943, de la ciudad de Buenos Aires.

“Soy muy fanático de Mar del Plata. Hay una roca que la santifiqué, que es milagrosa”.

"La Roca", escrita y dirigida por Ariel Gurevich, entrelaza lo íntimo y lo social, el duelo personal y la memoria colectiva.

Parte de una experiencia autobiográfica – la muerte temprana del padre del actor– y se expande hacia una reflexión sobre la figura paterna y la memoria, vistas a través del verano y Mar del Plata.

Rueda recorrió sus inicios en la actuación y consideró que “fue casualidad” su incursión en esta carrera que estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.

“Amo el audiovisual, me gusta mucho ese género pero soy un tipo de teatro; me encanta eso, trabajé mucho de eso, me gusta investigar los lenguajes, estar ahí, como presente. En el teatro hay una energía que no se repite función a función, laburás mucho con el espectador”. “El hecho teatral se produce con el otro, con la energía del otro, hay algo vivo que tiene que ver con la mirada y con el otro”. “El teatro independiente es lo que a nosotros nos identifica mucho como país. Es el lugar donde uno puede experimentar lenguajes y formas; es un lugar donde podés probarte de otra forma, y eso es lo más importante y hacer lo que uno tiene ganas de hacer”.

“No soy tan fanático de los actores pero sí tengo maestros”, señaló.

Además, anticipó que brevemente se presentará con La Roca en el Palacio Libertad, “un espacio maravilloso, donde la gente podrá ver la obra gratis”.

“Siempre lo mejor es lo que va a venir, lo que aparece, yo voy hacia eso. Un deseo, sí, me gustaría trabajar en el Teatro Nacional Cervantes” y confió en que “ya se va a dar”.