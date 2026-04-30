"El teatro es sanador y no me imagino fuera del escenario"

El actor conversó con el equipo de Adrián Korol sobre la obra que está presentando en diferentes puntos del país y también de los proyectos que tiene a sus 88 años. Junto a Luis Albinoni actúa en "Negociemos. Una historia de amor", una comedia dramática escrita por Alicia Muñoz y dirigida por Ernesto Medela. De este trabajo y de muchas otras cosas habló por Radio Nacional.

"En esta obra se cuenta una historia de amor, entre dos personas pero 50 años después, porque una estaba enamorada de la otra y esa nunca se enteró. El amor no tiene edad, pasa por mil facetas y lugares. La gente la disfruta y la pasa bien", contó.

Ranni además contó que está "preparando un unipersonal" para cuando llegue a los 90.