"El teatro es lo que más me gusta, en el cine me siento una aprendiz"

Laura Paredes, actriz integrante del grupo Piel de Lava, visitó el estudio para compartir una entrevista con Mariano del Mazo y el equipo de Flores Negras.

Paredes - junto con Elisa Carricajo, Pilar Gamboa y Valeria Correa- presenta la nueva obra del colectivo de actrices en el Teatro El Picadero.

"Parlamento" surgió de una residencia en la que se proponía investigar un tema. "Es una distopía en la que los parlamentos del mundo están siendo quemados por la gente y las cuatro diputadas están orbitando en el espacio", contó Paredes. Además, reflexionó sobre los modos de creación que aborda el grupo desde hace veinte años.

"El teatro es la casa, lo que más me gusta hacer; en cambio, el cine no es un lugar de comodidad total, todavía me siento una aprendiz allí", reflexionó Paredes.

"Con las chicas nos conocimos en talleres de actuación pero a todas nos gustaba escribir y dirigir - recordó- En ese sentido, Piel de Lava es una resistencia, con la intención de seguir trabajando como en aquellos momentos".

Parlamento, martes a las 20.30, Teatro El Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA.