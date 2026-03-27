El Tano Pasman visitó el estudio de Radio Nacional y presentó su obra de teatro

El reconocido hincha de River Tano Pasman visitó el estudio de Radio Nacional y compartió algunas de sus anécdotas con el equipo de Korol en el aire.

Además, presentó su obra “Un Hincha Como Vos”, al destacar la conexión con el público a través de experiencias compartidas.

La obra se presenta los sábados en el Teatro Border y propone una mirada sobre la intensidad con la que se vive el fútbol en la Argentina, con elementos de catarsis, humor y reflexión.

Pasman se hizo conocido tras la difusión de un video durante el descenso de River Plate en 2011, que rápidamente se viralizó y lo convirtió en una figura popular.

Con esta propuesta, busca trasladar esa experiencia al escenario, en un formato que combina relato personal y representación de una pasión colectiva.