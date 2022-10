El Tano Pasman en Rosca N'Roll

En Rosca N'Roll hablamos con "El Tano” Pasman, reconocido hincha de River Plate y participante de la película “El Gerente” protagonizada por Leo Sbaraglia.

Sobre su llegada al film, explicó: “Ariel me pidió unos videos para un casting puteando a la tele”. Y agregó: “Era el colmo del pelotudo que no me eligieran para hacer de mí”. Pasman participó en 3 películas y al ser consultado por Vero Castañares sobre su vocación actoral, dijo: “Con esta película sí pensé en empezar a tomar clases de teatro”.

"El Tano” expresó su ilusión con la selección argentina de cara a la Copa del Mundo y también opinó sobre el fin del ciclo Gallardo en River y quién debería reemplazarlo: “El reemplazante de Gallardo si o si tiene que ser del riñón de River. Tiene que tener mucha espalda en el club y Demichelis la tiene”.

Rosca N’ Roll con Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anabella Sánchez, lunes a viernes de 7 a 9hs

