"El swapp con Estados Unidos permitirá que el Gobierno pueda cumplir con los vencimientos de la deuda de 2026"

El director de la Fundación Libertad y Progreso Agustín Etchebarne en diálogo con Hugo Macchiavelli explicó lo que consigue el gobierno del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos por el swapp de 20.000 millones de dólares.

"Es una propuesta parecida a la que tuvimos en su momento con el swapp chino, el objetivo es tener asegurado que los vencimientos del año próximos podrán ser pagados. Esto debiera contribuir a calamar mucho la situación", mencionó. Por otra parte, el Tesoro de los Estados Unidos al comprar pesos pagando con dólares representa una "apuesta" a ganar plata aún con una "tasa de interés alta en la Argentina".