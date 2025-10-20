"El swap con Estados Unidos significa la confianza del Tesoro norteamericano en la economía argentina"

El economista y candidato a senador por La Libertad Avanza Agustín Monteverde, en diálogo con Hugo Macchiavelli, se refirió a la oficialización del swap con Estados Unidos por 20.000 millones de dólares y dijo que es significado de "la confianza del Tesoro norteamericano en la economía argentina". "Esto no se trata de un rescate, es un intercambio de monedas", agregó.

"Se puede ver como un intercambio de activos, pero no hay un aumento de deuda", expresó Monteverde. "El secretario del Tesoro dijo literalmente que se trata de una inversión. Se trata de comprar barato y vender caro", recordó.

"Reiteradamente uno oye "Uy más deuda, más deuda" y no es así. La deuda ha caído; hasta mitad de año estaba cayendo a 30 mil millones de dólares, y luego cayó aún más. Estamos en más de 50 mil millones de dólares de reducción de la deuda total consolidada", agregó.