El Súper RIGI permitirá "atraer grandes inversiones en nuevas industrias"

Así lo afirmó Laura Rodríguez Machado, diputada de la Nación de La Libertad Avanza por Córdoba, en diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional.

“Nadie duda que Argentina es un país con grandes recursos naturales y siempre hemos dicho la importancia de tener un sector industrial fuerte pero además de intentar no solamente exportar materias primas sino darle valor agregado”, sostuvo.

Al respecto, Rodríguez Machado destacó que “el gobierno ha tenido tres acciones concretas en relación a ese camino a la industrialización fracasada durante 20 años”.

El primero, el RIGI, que buscó atraer inversiones en sectores estratégicos (minería, gas, petróleo, energía, infraestructura, siderurgia).

El segundo, el RIMI, para inversiones de menor monto y valor, que básicamente le tocó al sector agropecuario.

Y, finalmente, “el super RIGI para grandes inversiones en nuevas industrias, nuevas actividades económicas vinculadas a infraestructura tecnológica, digital, estratégica, con un impacto transformador en la estructura productiva nacional”.

El objetivo es que “Argentina por fin pueda dar ese paso hacia la industrialización de su producción”, completó.