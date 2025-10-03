El Subprocurador del Tesoro destacó el apoyo internacional en la causa por las acciones de YPF

Juan Ignacio Stampalija, subprocurador del Tesoro Nacional, dijo que “es un orgullo y una alegría para Argentina contar con el apoyo de otros países y de algunas organizaciones, como el caso de Amchan, que coinciden en la posición de Argentina respecto al rechazo a la entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF”

“Quizá el apoyo más resonante sea el del gobierno de Estados Unidos, ya que lo hace por tercera vez en un año, con argumentos de derecho norteamericano y de derecho internacional”, agregó en declaraciones al programa ‘Viva la Pepa’, por Radio Nacional.

“Nosotros aquí estamos discutiendo la inmunidad de ejecución, porque puede existir el caso de que un Estado extranjero no tenga inmunidad de ejecuciones, es decir que pueda ser demandado, pero eso no quiere decir que los activos que tenga puedan ser susceptibles de ejecución”, graficó el funcionario.

En ese sentido, relató que “acá lo que pasó es que la jueza de Nueva York, teniendo en claro que no había activos en Estados Unidos del Estado argentino que pudieran ser ejecutados, ordenó a Argentina que las acciones que tiene en YPF y que están aquí, llevarlas allá para ejecutarlas, en una orden sin precedentes”.