Adrián Noriega, en Nunca es tarde, recibió la visita del músico multiinstrumentista, terapeuta holístico y docente quien explicó de qué se trata la terapia del sonido y sus alcances.

En la charla, y apelando a diferentes instrumentos musicales, Leandro Pereyra dio cuenta de la búsqueda consciente que llevó a cabo para una transformación de autoconocimiento personal.

Explicó que “el sonido puede ayudar a curar” porque “es un poder de energía que tiene movimiento, que tiene el poder de mover y reestructurar los pensamientos”.

“Estamos en un momento de una apertura de la conciencia más amplia, hay cosas que nos van quedando cortas dentro de la medicina”.

Por otro lado, invitó a participar el 4 y 5 de octubre, en Pilar, de un taller de "formación intensiva" en esta terapia que emplea el sonido como "medicina integrativa".