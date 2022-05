El sociólogo Artemio López habló de la política nacional

“El gobierno nacional actual está buscando generar nuevas expectativas en la sociedad, luego del último revés electoral del 2021 y la inflación de estos meses. Esa será la suerte del oficialismo en el 2023. La oposición se mantiene en la misma intención de votos desde las últimas elecciones, le cuesta mucho crecer. Con respecto a Milei, su intención de votos es sólo en CABA, un 17%, y eso no se extiende hacia el interior del país. Javier Milei corrió la agenda hacia la derecha de una parte de la política argentina.

En el oficialismo la posición más conservadora es la que tiene hoy más protagonismo. El mensaje de Cristina fue muy claro, orientador y con una visión crítica. La desigualdad no sólo no se ha reducido, sino que ha aumentado. Se ha crecido durante el 2021 pero en base a exportaciones, sin embargo el consumo interno cayó. No se ve distribución del ingreso, está costando desplegar el proyecto con el que se estableció el pacto electoral en 2019 y eso Cristina lo señala, aunque dejó en claro “esto no es una pelea, es un debate”. Dependiendo de cómo se resuelva ese debate entre el Kirchnerismo y Alberto Fernández será el resultado político de este espacio en las elecciones en 2023”, nos dijo el sociólogo Artemio López en la tarde de la radio pública.

DESCARGAR

PROGRAMA: "Igual a vos"

CONDUCE: Luis Portelli, Lourdes Orellana y Francisco Collar - IES "Abuelas de Plaza de Mayo"

PRODUCCIÓN: Cecilia Rosas y Marcelo Segura

WEB: Josefina Adrover

REDES: Manuel Fernández

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: Lunes de 16 a 17 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza