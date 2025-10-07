El SMN emitió una alerta amarilla por viento que abarca seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, tras un comienzo de semana con lluvias y tormentas, este martes 7 de octubre estará marcado por un descenso de temperaturas y la presencia de viento intenso en distintas regiones del país. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una alerta amarilla que abarca seis provincias, debido a la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son Jujuy, el oeste de Salta, un sector del oeste de Tucumán, el oeste de Catamarca, el sur de Chubut y Santa Cruz. En las áreas cordilleranas, se prevé que los vientos del sector oeste alcancen velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar hasta los 90, especialmente en los niveles más altos. En la Patagonia, el fenómeno también se hará sentir, con ráfagas similares que podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunos sectores.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Además, sugiere contar con una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentos y teléfono celular, como medida preventiva.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la jornada del martes se presentará con cielo despejado durante gran parte del día y algo nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 23°C, mientras que el miércoles se prevé un leve ascenso térmico con condiciones estables. En la provincia de Buenos Aires, las temperaturas oscilarán entre los 7°C y 21°C, con vientos moderados del sector norte que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora. En el resto del país, las máximas estarán entre los 15°C del sur patagónico y los 29°C del oeste cuyano, con un clima seco y ventoso en la mayoría de las regiones.