El SMN emitió alertas por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el jueves 16 de octubre continuará el clima templado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, tras una jornada con leves precipitaciones. Se espera una continuidad de las condiciones agradables y sin fenómenos adversos, aunque el organismo emitió alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para diferentes regiones del país. Según el parte oficial, podrían producirse episodios con capacidad de daño y riesgo de interrupción temporal de las actividades cotidianas.

Las provincias de Jujuy, Misiones, Corrientes y sectores de Formosa, Chaco, Santa Fe y Salta se encuentran bajo advertencia por tormentas que podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, granizo ocasional y ráfagas que alcanzarían los 90 kilómetros por hora. Las precipitaciones acumuladas podrían oscilar entre 40 y 80 milímetros. En tanto, la alerta por vientos fuertes se extiende sobre zonas de Chubut, San Luis, Córdoba, La Rioja y San Juan, donde se prevén ráfagas de hasta 80 km/h.

En la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con temperaturas estables, con mínimas de 19°C y máximas de 28°C, y el cielo mayormente nublado durante todo el día. El viento será moderado, de entre 20 y 30 km/h, y la humedad alcanzará el 80%. En el conurbano bonaerense el panorama será similar, aunque con temperaturas levemente más bajas y una humedad promedio del 49%.

Para el resto del país, las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 33°C según la región, destacándose las máximas más elevadas en Tucumán, Santiago del Estero y el norte de Santa Fe. En la zona patagónica, en cambio, las marcas térmicas descenderán de manera considerable, con mínimas cercanas a los 4°C en Santa Cruz y 7°C en Chubut.