El SMN emitió alertas por tormentas y vientos fuertes en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este viernes 26 de septiembre una serie de alertas por tormentas y vientos que abarcan gran parte del país. Las advertencias más severas, de nivel naranja, rigen para San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja y Catamarca, donde se esperan vientos de entre 50 y 75 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100. El organismo advirtió que estos fenómenos pueden resultar peligrosos para la vida, los bienes y el medio ambiente.

En paralelo, hay alertas amarillas por vientos en diversas provincias, entre ellas La Pampa, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, con velocidades estimadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 90. En zonas cordilleranas, los valores podrían ser aún mayores, superando los 100 kilómetros por hora. Además, se suman alertas por tormentas en Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja y parte de La Pampa, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo aislado y ráfagas puntuales de gran intensidad.

El panorama también incluye lluvias persistentes para el oeste bonaerense, desde Olavarría hasta San Carlos de Bolívar, y para el este de Río Negro, en localidades como Valcheta. Allí se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de que se registren tormentas embebidas en algunos sectores.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el clima se mantendrá estable respecto de jornadas anteriores, con temperaturas entre los 12 y 22 grados, cielo mayormente nublado y vientos leves del sector este. La humedad será elevada y hacia el sábado se anticipa el regreso de las lluvias.