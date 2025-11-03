El SMN emitió alertas por tormentas y vientos fuertes en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, viento Zonda y vientos intensos que regirán este lunes 3 de noviembre en diversas provincias del país. Según explicó el organismo, este nivel de advertencia contempla fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas. El inicio de noviembre estará marcado por un fuerte contraste térmico entre el norte y el sur del territorio nacional, con temperaturas cercanas a los 35°C en el norte y registros apenas por encima de los 0°C en la Patagonia, lo que genera condiciones de inestabilidad en el centro y noreste del país.

Las alertas por tormentas abarcan el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba, San Luis y Mendoza. En esas regiones se esperan lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. También se emitieron advertencias por viento Zonda para el sur de Mendoza, el centro de San Juan y el este de La Rioja, donde se prevén ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora, con aumento repentino de temperatura y baja humedad. Además, el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego estarán bajo alerta por vientos del sudoeste, que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En la ciudad de Buenos Aires se anticipa un lunes caluroso, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 29°C, mientras que por la noche el cielo estará mayormente cubierto. En el conurbano bonaerense se esperan condiciones similares, con registros levemente más bajos y ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora. El martes podrían presentarse tormentas aisladas, seguidas de un retorno a la estabilidad hacia mitad de semana.