El SMN emitió alertas por tormentas y vientos en once provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que once provincias del país se encuentran bajo diferentes alertas por tormentas y viento Zonda, luego de una jornada inestable con lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el organismo, se trata de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Las alertas de nivel naranja por tormentas rigen para el sur de Córdoba, Santa Fe y parte de la provincia de Buenos Aires. En esas zonas se prevén tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Además, el SMN estimó acumulados de precipitación de entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.

En otras provincias, la advertencia es de nivel amarillo. Tal es el caso de la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Río Negro y San Luis. Allí se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

El organismo también emitió una alerta amarilla por viento Zonda para el sur de Mendoza, donde las ráfagas podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora. Este fenómeno puede generar una disminución de la visibilidad, aumento brusco de la temperatura y condiciones de humedad muy bajas.

En la ciudad de Buenos Aires, el SMN informó que la jornada de este jueves se mantendrá mayormente nublada, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 30°C. Durante la mañana hubo baja probabilidad de lluvias, aunque se prevé que entre la noche y la madrugada del viernes comiencen las precipitaciones intensas que podrían continuar durante todo el fin de semana.

El meteorólogo Sebastián Pagliarino dialogó con el equipo de Creer o reventar y dio detalles sobre el pronóstico del tiempo para los próximos días y dijo que no se descarta que sigan entrando al país frentes fríos.