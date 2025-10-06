El SMN emitió alertas por tormentas y viento en diez provincias

Tras un fin de semana marcado por el ingreso de humedad, vientos del sector norte y un frente frío proveniente del Pacífico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y viento para este lunes 6 de octubre. En total, son diez las provincias afectadas, según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa. Este nivel de advertencia implica, de acuerdo con la definición oficial, “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta por tormentas rige en Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, donde se espera que el área sea afectada por tormentas fuertes acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser localmente superiores, advirtió el SMN.

En tanto, se mantienen advertencias por viento para Formosa, Chaco, el noreste de Santiago del Estero, Salta, el oeste de Jujuy, el oeste de Catamarca, el noroeste de Tucumán y el noroeste de La Rioja. Según el parte, la zona cordillerana afectada por esta advertencia registrará vientos del noroeste o del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, especialmente en niveles más altos.

Frente a las condiciones previstas, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse. También sugiere retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, mantenerse alejado de cuerpos de agua abiertos y estar atento ante la posible caída de granizo. En las zonas afectadas por viento, se aconseja asegurar elementos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales. En todos los casos, el organismo recuerda la importancia de contar con una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular.

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima prevista para este lunes es de 18°C y la mínima de 10°C. El día comenzará con cielo mayormente nublado y continuará parcialmente nublado al mediodía. Por la tarde se prevén chaparrones con una probabilidad de precipitación de hasta 40%, y el cielo volverá a estar algo nublado por la noche.

En el conurbano bonaerense, la jornada presentará condiciones similares, con una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 6°C. Durante la mañana y el mediodía se esperan vientos de hasta 22 km/h, con un cielo mayormente nublado y chaparrones hacia la tarde.

En el resto del país, el SMN anticipó temperaturas moderadas en el norte y más bajas hacia el sur. En el centro y norte, Córdoba registrará una máxima de 23°C y una mínima de 9°C; Tucumán, 21°C y 13°C; Santa Fe, 20°C y 8°C; Entre Ríos, 19°C y 7°C; y Santiago del Estero, 25°C y 12°C. En el noroeste, Jujuy y Salta rondarán los 18°C de máxima, con mínimas de 13°C y 12°C respectivamente, mientras que en La Rioja se espera una máxima de 22°C y una mínima de 11°C.

En Cuyo, las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 20°C de máxima, con mínimas cercanas a los 4°C en San Luis, San Juan y Mendoza. En la Patagonia, el panorama será más frío: Río Negro alcanzará 17°C, Chubut 18°C y Santa Cruz apenas 13°C, con mínimas en torno a los 4°C y 5°C.