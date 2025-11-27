El SMN emitió alertas por tormentas para ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves 27 de noviembre regirán alertas amarillas por tormentas en al menos ocho provincias. El organismo señaló que se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, especialmente en el centro y noreste del país.

Según informó el SMN a través de su Sistema de Alerta Temprana, las zonas afectadas comprenden gran parte de Buenos Aires —incluidas CABA, el conurbano, la costa atlántica y el sur provincial hasta Carmen de Patagones— además del sureste de Río Negro, el este de La Pampa, el sur de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis y La Rioja.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevé una jornada inestable con tormentas aisladas de variada intensidad, que se intensificarán hacia el anochecer. Se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo, con acumulados de precipitación estimados entre 40 y 60 mm. A pesar del mal tiempo, se espera un día caluroso, con temperaturas que llegarán a 32°C durante la tarde y un marcado descenso posterior debido a las lluvias. El viento será del sector norte y la humedad rondará el 70%.

En el sur bonaerense, La Pampa y Río Negro, las tormentas comenzarán desde temprano y provocarán un descenso térmico significativo, luego de que el miércoles se alcanzaran máximas de hasta 37°C. El frente de tormenta avanzará desde el sur hacia el noreste y se intensificará especialmente sobre la costa atlántica.

En Santa Fe y Entre Ríos, las condiciones serán similares a las del norte de Buenos Aires: lluvias desde el mediodía y tormentas persistentes hasta la noche.

En el centro del país —Córdoba, San Luis y el este de La Rioja— se aguardan precipitaciones desde las primeras horas del día. Las tormentas podrían incluir caída de granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y fuertes chaparrones en cortos períodos, con acumulados previstos entre 20 y 40 mm. La temperatura máxima rondará los 33°C.