El SMN emitió alertas por lluvias y vientos en seis provincias del país

Luego de varios días con temperaturas templadas y condiciones casi veraniegas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 9 de octubre una serie de alertas amarillas por lluvias y vientos que alcanzan a seis provincias del país. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que estos fenómenos podrían generar interrupciones temporarias en las actividades cotidianas y provocar inconvenientes en distintas regiones.

El aviso por lluvias se concentra en el noroeste de Chubut, donde se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes. En las zonas cordilleranas podrían acumularse entre 20 y 50 milímetros durante el período de vigencia de la alerta, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual. En el resto del área, se estiman registros entre 15 y 30 milímetros. En los sectores más elevados no se descarta la presencia de lluvia y nieve mezclada.

Por otra parte, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos intensos en el centro y este de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En esas regiones se esperan vientos del noroeste con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Ante este escenario, el organismo recomienda tomar precauciones, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre. También sugiere mantener la información actualizada a través de los canales oficiales y contar con los elementos básicos de emergencia, como linterna, radio, documentos personales y teléfono celular. Para las zonas bajo aviso por lluvias, se aconseja no sacar la basura y despejar desagües para evitar anegamientos.

En la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cielo despejado durante la mañana y el mediodía, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima fue de 14°C y la máxima alcanzará los 27°C. El viernes presentará condiciones similares, con un leve ascenso térmico, mientras que el sábado se prevé un descenso de temperatura y posibles lluvias durante el domingo.

En la provincia de Buenos Aires las condiciones se mantendrán estables, con una mínima de 13°C y una máxima de 25°C. En los distritos del conurbano el cielo permanecerá despejado hasta la tarde, momento en que aumentará la nubosidad. Se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante el día.

En el resto del país, el SMN informó las siguientes temperaturas: Córdoba, máxima de 31°C y mínima de 11°C; Tucumán, 31°C y 16°C; Santa Fe, 28°C y 12°C; Entre Ríos, 27°C y 12°C; Jujuy, 29°C y 15°C; Salta, 28°C y 14°C; Misiones, 28°C y 13°C; La Rioja, 32°C y 18°C; Santiago del Estero, 33°C y 14°C; San Luis, 32°C y 19°C; San Juan, 33°C y 19°C; Mendoza, 30°C y 17°C; Río Negro, 25°C y 14°C; Chubut, 21°C y 14°C; y Santa Cruz, 11°C y 3°C.