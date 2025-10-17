El SMN emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas fuertes en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 17 de octubre se prevén lluvias y tormentas en distintas regiones del país, en el marco de una semana con temperaturas estables y cielo mayormente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El organismo emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas fuertes que afectarán especialmente al centro y norte del territorio nacional.

Las provincias más comprometidas por la advertencia de nivel naranja serán Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. En esas zonas se anticipan fenómenos meteorológicos peligrosos, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Los acumulados de lluvia podrían variar entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de registros aún mayores en algunos puntos.

En tanto, el resto de estas provincias y sectores de Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Catamarca, Córdoba y San Luis se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. Allí se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas intensas de hasta 90 km/h, caída de granizo y frecuente actividad eléctrica. El SMN estimó acumulados de entre 30 y 50 milímetros.

El organismo recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de los eventos meteorológicos, especialmente en las zonas donde rige el nivel naranja, por el potencial impacto sobre la seguridad y los bienes materiales.