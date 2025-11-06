El SMN emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas que alcanzan a once provincias este jueves 6 de noviembre. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa advirtió que se trata de fenómenos meteorológicos que pueden resultar peligrosos para la población, los bienes y el ambiente, y recomendó mantener la precaución en las zonas afectadas.

Las alertas rigen para el extremo oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, el noreste de Chubut, el sur y oeste de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y Catamarca. En Córdoba, San Luis y Mendoza, el nivel de alerta se elevó a naranja debido a la probabilidad de tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. En esas provincias, la temperatura se mantendrá entre los 14 y 26 grados.

En Buenos Aires, donde continúa la situación crítica por las inundaciones en el interior provincial, se prevé otra jornada con lluvias. Las localidades más afectadas serán Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia. Un pronóstico similar se extiende a La Pampa, Río Negro y Chubut, donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo, con acumulados que podrían superar los 50 milímetros y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados.

En tanto, San Juan y Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla por viento Zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 75. Este fenómeno puede reducir la visibilidad, elevar la temperatura de manera repentina y generar condiciones de muy baja humedad.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se anticipa un jueves mayormente nublado y fresco, con una temperatura máxima de 16 grados y mínima de 12. Si bien no se pronostican lluvias para la jornada, el viernes podrían registrarse precipitaciones durante la mañana y el mediodía, con una probabilidad de hasta el 70 por ciento. Para el fin de semana, se esperan días templados, con más sol y un ascenso de la temperatura, que llegaría a 24 grados de máxima y 11 de mínima.