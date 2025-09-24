El SMN emitió alerta amarilla por vientos en cinco provincias

Tras la llegada de un frente frío que puso fin a varios días de temperaturas cálidas, este miércoles se mantiene el descenso térmico en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos que alcanza a cinco provincias: Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis y La Pampa. En estas regiones se esperan ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, sobre todo en áreas serranas, lo que implica posibles riesgos y la necesidad de tomar recaudos.

El organismo recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a la información oficial. Además, recordó la importancia de contar con una mochila de emergencias que incluya elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono.

En la ciudad de Buenos Aires, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y condiciones algo más despejadas hacia la tarde. Los vientos del sector este podrían alcanzar velocidades de hasta 31 kilómetros por hora. En el conurbano bonaerense, las marcas serán similares, con una mínima de 4 y una máxima de 16 grados, también acompañadas de ráfagas moderadas.

En el resto del país se destacan temperaturas más elevadas en el norte y el centro, donde Córdoba registrará entre 11 y 24 grados y Tucumán entre 13 y 28. En la región de Cuyo, San Luis alcanzará 27 de máxima, mientras que en la Patagonia persistirá un escenario más frío, con marcas mínimas cercanas a 1 grado y máximas de hasta 18 en Chubut y 12 en Santa Cruz.