El SMN anticipa días estables y sin alertas al inicio de la primavera

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes 23 de septiembre se presentará con condiciones estables en gran parte del país, luego de jornadas marcadas por alertas en distintas provincias. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, se anticipa un día similar al del lunes, con cielo parcialmente nublado que irá ganando mayor cobertura hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9 grados y una máxima de 19, sin lluvias previstas aunque con una baja probabilidad de inestabilidad hacia la noche.

Los vientos soplarán desde el este y sudeste con intensidades moderadas, entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para el miércoles se espera un incremento en la velocidad del viento, que podría alcanzar hasta 22 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 31 hacia la noche, lo que traerá aparejado un leve descenso de las marcas térmicas.

De esta manera, la mínima prevista para la jornada siguiente será de 9 grados y la máxima de 18, con nubosidad variable a lo largo del día. La primavera comenzará así con temperaturas agradables y un escenario de estabilidad en el corto plazo, sin alertas meteorológicas vigentes en ninguna provincia.