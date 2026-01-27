El SMN advirtió por altas temperaturas, lluvias intensas y viento fuerte

En comunicación con el equipo de Creer o reventar, el meteorólogo Marcelo Madelón informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por altas temperaturas, tormentas y viento para este martes 27 de enero, con 21 provincias alcanzadas por fenómenos que podrían tener distinto impacto a lo largo de la jornada.

Desde el SMN se informó que rige una alerta naranja por altas temperaturas en una franja del oeste de la ciudad de Buenos Aires, que comprende sectores cercanos a la avenida General Paz en las comunas 8 y 9, además del oeste y sur del conurbano bonaerense y un corredor que se extiende hacia el sudeste provincial hasta el partido de General Pueyrredón. Esta advertencia también alcanza al oeste de Entre Ríos y al sur de Santa Fe, donde se esperan registros térmicos considerados muy peligrosos, en especial para los grupos de riesgo.

En tanto, la alerta amarilla por calor extremo se mantiene en el resto de la Ciudad de Buenos Aires y en otras zonas de la provincia, además del este de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el centro y norte de Santa Fe, el este de Córdoba, el noroeste de Chaco, Formosa, el este de Salta, el oeste de La Pampa, el centro de Río Negro y el este de Neuquén. En estas regiones, el SMN señaló que las temperaturas pueden generar efectos leves a moderados en la salud, con mayor riesgo para niñas y niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Por otra parte, se mantiene una alerta naranja por tormentas en el este de La Rioja y el oeste de Córdoba. Allí se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo de distintos tamaños, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Los acumulados de lluvia previstos oscilan entre los 40 y 90 milímetros, con posibilidad de valores superiores de manera puntual.

Asimismo, rige una alerta amarilla por tormentas en Jujuy, el centro y este de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, el este de Catamarca, el centro de La Rioja, San Luis, el noreste de Mendoza, Córdoba, el norte de La Pampa, el sudoeste de Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En estas zonas se anticipan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el extremo sur del país se esperan vientos del sector norte que rotarán al oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora.

En este contexto, el organismo recomendó, ante el calor extremo, aumentar el consumo de agua, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, reducir la actividad física y prestar especial atención a personas mayores, niños, embarazadas y quienes presenten enfermedades crónicas. Frente a las tormentas intensas, sugirió seguir las indicaciones de las autoridades locales, permanecer en construcciones cerradas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mientras que para las zonas bajo alerta por viento pidió extremar las precauciones al circular y evitar permanecer al aire libre.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires, el SMN prevé este martes una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 33. La jornada comenzará mayormente nublada, con cielo parcialmente nublado hacia el mediodía. Durante la tarde podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitación de hasta el 40 por ciento, mientras que por la noche se mantendrá la nubosidad y podrían presentarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.