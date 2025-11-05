El SMN advierte por tormentas con ráfagas y posible granizo en el centro y norte del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas que alcanzarán a siete provincias este miércoles 5 de noviembre, en el marco de una breve mejora tras el temporal que afectó a Buenos Aires durante la jornada del martes. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que los fenómenos previstos podrían implicar capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Las zonas comprendidas por la alerta abarcan a Formosa, el norte de Chaco, el este de Salta, el sur de San Luis, gran parte de Mendoza, Neuquén y el norte de Río Negro. En esos sectores se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Frente a estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó mantener la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Ante una alerta amarilla por tormenta, se sugiere no sacar la basura, retirar objetos que obstruyan desagües, evitar permanecer al aire libre y no refugiarse bajo árboles o postes que puedan caerse. También se recomienda alejarse de cuerpos de agua, estar atento a la posible caída de granizo y disponer de una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 21 grados. El cielo estará mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia el mediodía y la tarde, y algo nublado durante la noche, cuando podrían registrarse vientos con ráfagas cercanas a los 31 kilómetros por hora. En la provincia de Buenos Aires se anticipa un comportamiento similar, con temperaturas entre los 11 y 20 grados y un progresivo descenso de la nubosidad a lo largo del día.

Hacia el jueves y el viernes se esperan jornadas nuevamente nubladas y con temperaturas algo más bajas que las del miércoles.

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó máximas y mínimas que variarán según la región.