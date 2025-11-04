El SMN advierte por lluvias intensas y ráfagas fuertes en Buenos Aires y el centro del país

En el inicio de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos en distintas regiones del país. Las condiciones se presentan dentro de un marco de temperaturas acordes a la época del año, aunque con fenómenos que podrían generar complicaciones en el centro y sur del territorio.

El meteorólogo Jorge Giometti dialogó con el equipo de Creer o reventar y advirtió que "hay tormentas aisladas de variada intensidad, algunas pueden ser muy fuertes". "Es una jornada para estar muy atentos", subrayó.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa informó que la zona más afectada será el centro de la provincia de Buenos Aires, bajo alerta naranja por tormentas fuertes o localmente severas. Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. El acumulado de precipitaciones se estima entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

También rige una alerta de nivel naranja por tormentas para Mendoza, San Luis, el sur de Córdoba, el norte de La Pampa, el sur y la ciudad de Buenos Aires, y el norte de Santa Fe. En estos distritos se esperan lluvias de variada intensidad, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, descargas eléctricas frecuentes, ocasional caída de granizo y acumulados de entre 30 y 65 milímetros.

En paralelo, se mantiene vigente una alerta amarilla por viento en el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Allí se prevén vientos del sudoeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 90.

Ante este escenario, el SMN recomienda a la población permanecer en lugares cerrados durante las tormentas, evitar el uso de artefactos eléctricos y teléfonos con cable, y mantenerse dentro del vehículo si se está en tránsito. Además, en caso de ingreso de agua a las viviendas, se sugiere cortar el suministro eléctrico. En las zonas con vientos intensos, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y no permanecer cerca de árboles o postes.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada del martes se presentará inestable, con cielo mayormente nublado y precipitaciones en distintos momentos del día. La temperatura oscilará entre los 19 y 25 grados, con tormentas aisladas hacia el mediodía y tormentas fuertes por la tarde. Por la noche podrían registrarse chaparrones. Para el miércoles y el jueves se prevé un descenso térmico y condiciones más estables.

En el resto del país, las temperaturas máximas y mínimas serán variadas según la región. Córdoba alcanzará 30 grados de máxima y 19 de mínima; Tucumán, 34 y 18; Santa Fe, 27 y 20; Entre Ríos, 27 y 19; Jujuy, 30 y 16; Salta, 31 y 16; y Misiones, 32 y 20. En La Rioja se prevén 32 y 19; en Santiago del Estero, 36 y 21; en San Luis, 24 y 15; en San Juan, 26 y 19; en Mendoza, 25 y 15; en Río Negro, 20 y 11; en Chubut, 14 y 9; y en Santa Cruz, 13 y 5.