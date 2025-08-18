El SMN activa los primeros alertas por lluvias y tormentas fuertes por ciclogénesis

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se preparan para una semana marcada por la inestabilidad, con un martes que será el más crítico. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y distintos modelos de pronóstico, una ciclogénesis prevista para el 19 de agosto podría descargar en pocas horas la lluvia habitual de todo agosto.

El fin de semana llegó a su cierre con clima inestable y un frío intenso que se mantuvo en la región. El lunes 18 de agosto, mientras tanto, estará nublado y con lluvias aisladas por la tarde y la noche.

En cuanto a la temperatura, habrá una mínima de 10 grados durante la mañana y una máxima de 17 a la tarde. Por el lado del viento, alcanzarán los 22 km/h y soplarán principalmente del este.

El martes 19 será el día más complicado de la semana: un sistema de baja presión desde el Litoral podría bajar la presión por debajo de los 1000 hPa, provocando lluvias intensas, algunas tormentas y ráfagas de viento de 45 a 60 km/h.

Los vientos soplarán del este y rotarán al sur/sudoeste por la noche y madrugada del miércoles. Se espera superar los 40 milímetros en un solo día, con riesgo de anegamientos en la Ciudad y el conurbano.

El miércoles 20 amanecerá todavía con algunas lluvias aisladas vinculadas al sistema de baja presión, pero rápidamente ingresará aire más seco y estable desde el oeste. Esto provocará un descenso abrupto de la nubosidad y marcará el fin del temporal, con condiciones más estables en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional emitirá en las próximas horas alertas oficiales ante este fenómeno de alto impacto. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante una semana que estará pasada por agua.