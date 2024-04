El Sindicato de Inquilinos/as en alerta por intento de desalojo ilegal

El Sindicato de Inquilinos / as, trabajadores/ as de Chubut denunció un intento de desalojo ilegal en Comodoro Rivadavia. En ese marco aseguran que no se trata de un hecho aislado sino de una constante desde la caida de la Ley de Alquileres. En diálogo con la radio, la referente del Sindicato, Pamela Demmes explicó: "lo que sucedió es que una propietaria queriendo desalojar a un inquilino, hizo llegar a la propiedad a una patota que lo golpeó ferozmente, terminó en el Hospital con serias lesiones en los tobillos no podía caminar, si alguien piensa que de esa forma puede rescindir un contraro hay una definición violenta. Sabemos que incluso con Ley de Alquileres no hay control, hay una cultura que legitima que como inquilinos tenemos que ser agradecidos del lugar que pagamos cada mes para vivir, como si nos hicieran un favor, se ha hecho más fuerte esta consideración".

DESCARGAR

Programa: Conexión Nacional // Conducen: Natalia Castro y Carolina Paredes // Móvil: Lydia Cocha // Operación técnica: Pablo Amado