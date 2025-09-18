El Sindicato Argentino de Boleros festeja la primavera con un repertorio especial

El ensamble platense, formado por 17 músicos y músicas, junto a dos bailarines, entre otros, prepara dos fiestas imperdibles para los próximos fines de semana. Uno de los integrantes, que es clarinetista, conversó con Adrián Noriega, en Nunca es tarde, para dar detalles de los conciertos que ofrecerán y de la propuesta que ofrecen en tanto se están constituyendo como cooperativa.

“Estamos muy felices con este proyecto que va a cumplir dos años” y que se formó “con la idea de hacer un ciclo semanal”, que se lleva a cabo los miércoles, detalló Uriel Fernández.

“Siento que hay algo que tiene el proyecto que tiene que ver con el género, el bolero, que reúne a gente de distintas edades” y combina clases de baile “que es un lugar de compartir”.

“Lo que vivimos los miércoles es un momento de mucha comunión, encuentro y alegría”, resumió.

La agrupación ha logrado crear un espacio creativo y cooperativo de trabajo musical, iniciado en noviembre de 2023 en La Plata junto al ciclo "Amor de Miércoles".

La orquesta se presentará por primera vez en el espacio cultural La Paz Arriba, en la Ciudad de Buenos Aires, el sábado 20 de septiembre 20 horas.

En tanto, el sábado 27 de septiembre, a las 21 horas, presentará El Bolerón, en la ciudad bonaerense de La Plata.