El Senado tratará este jueves la reforma de la Ley de Glaciares

El Senado de la Nación sesionará este jueves para tratar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que introduce modificaciones sustanciales al Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639).

El abogado especialista en derecho ambiental Horacio Franco dialogó con el equipo de Primer round y explicó el entramado jurídico en torno al proyecto, que busca actualizar aspectos de la ley vigente para dar mayor claridad sobre el ambiente periglacial.

"La actual Ley de Glaciares establece la preservación o la intangibilidad para todos los glaciares, pero la regla general de la Constitución Nacional es la utilización racional de los recursos naturales y la protección del ambiente. La protección del ambiente no es intangibilidad", explicó.

En ese sentido, el socio de Franco Abogados dijo que "después de estos 15 años, lo que se busca es un retorno a la regla general de la Constitución Nacional, que es la protección del ambiente en el marco de la utilización racional de los recursos naturales".