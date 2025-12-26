El Senado sesiona para aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

El periodista y director de El Parlamentario José Di Mauro en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli hizo un análisis sobre la sesión de este viernes en el Senado, donde desde las 12 se intentará sancionar el Presupuesto 2026 junto con la Ley de Inocencia Fiscal. La única duda reside en si logrará los votos para blindar el artículo 30 sobre el financiamiento docente y de la ciencia.

"Hay final abierto por lo que se ve, aunque se va a terminar con la aprobación del Presupuesto. Pero hay dudas sobre el artículo 30, que tiene que ver con una serie de temas en materia educativa. Son temas especiales para sectores del radicalismo, que apoyan fuertemente la educación y las universidades. Como también reivindican como propios el kirchnerismo. Serán cuestiones que se definiraán a lo largo de la votación en particular", analizó.