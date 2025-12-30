El Senado prepara el tratamiento de la Ley de Glaciares

Gonzalo Guzmán Coraita es un abogado salteño, especializado en Derecho de Daños, Justicia Constitucional y Derechos Humanos y desde diciembre de 2025 se desempeña como senador nacional por la provincia de Salta.

En diálogo con Nicolás Yacoy confirmó que la segunda parte del llamado a sesiones extraordinarias del Congreso comenzará el lunes 2 de febrero y que los proyectos prioritarios en la Cámara alta son la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares.

El senador detalló que en el caso de la Ley de Glaciares se busca hacer un mapeo real de las geografías argentinas que permite planificar actividades mineras sin dañar el medioambiente.

Y en ese marco aseguró que se busca darle más participación a las provincias que son las que verdaderamente conocen sus geografías.