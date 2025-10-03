El Senado dio media sanción al sistema de Alerta Sofía

Actualmente está reglamentado únicamente por decreto y, tras el aval de la Cámara alta, deberá ser debatido por Diputados. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la presidenta de Missing Children Argentina, ONG fundada en 1999 por María Marta García Belsunce sobre este mecanismo.

Ana Rosa Llobet explicó que este sistema “existe desde 2019 y hasta ahora ha sido un decreto manejado desde el Ministerio de Seguridad”.

“Consiste en la activación de una alarma masiva que implica una búsqueda a nivel nacional con comunicación a todos los medios” en la búsqueda de menores.

Para que pueda activarse la Alerta Sofia, debe tratarse de “menores de 18 años, tiene que haber algún riesgo inminente en su situación de vulnerabilidad, contexto de violencia y que no hayan pasado más de 72 horas” desde que desapareció.

El Congreso “pretende convertir en ley la alerta para darle marco legal pero se está trabajando para agilizar la implementación”.

Ante la desaparición de un menor, “aconsejamos de inmediato hacer la denuncia en la Policía o Fiscalía de turno", indicó.

Para comunicarse con la ONG pueden hacerlo a través del 1141573101.