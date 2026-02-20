El Senado dictaminó a favor de la modernización laboral y la convertiría en ley el 27 de febrero 

El oficialismo obtuvo dictamen favorable del proyecto de reforma laboral en el Senado y buscará aprobarlo en una sesión extraordinaria el próximo viernes 27 de febrero.

La iniciativa ingresó a la Cámara alta a las 8 y fue dictaminada cerca del mediodía, tras su tratamiento en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

El texto ya había sido modificado en Diputados, donde se eliminó el artículo 44, vinculado a las licencias por enfermedad.

En el Senado se resolvió aceptar esos cambios, lo que dejó el proyecto en condiciones de ser votado antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.

Tras la firma del dictamen, la senadora nacional Patricia Bullrich celebró el avance a través de su red social X.

“TENEMOS DICTAMEN DE LA REFORMA LABORAL Y VOTAMOS LA PRÓXIMA SEMANA. Se los dije: trabajamos con resultados para hacer a la Argentina grande otra vez. VLLC”.

El posteo de la senadora fue replicado por el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

Tras el dictamen y en diálogo con la prensa, Bullrich se refirió al impacto real que tendrá el proyecto en el empleo.

En ese sentido, sostuvo que permitirá generar puestos de trabajo a través de los institutos que crea la ley, y aseguró que las medidas buscan brindar mayor previsibilidad en los juicios laborales y reducir la carga impositiva para las nuevas empresas.

En la audiencia, la senadora Patricia Bullrich respondió una inquietud de su par Jorge Capitanich y declaró que no descarta en un futuro discutir en una ley especial el mínimo no imponible para empresas de menos de diez trabajadores para las cargas sociales.

Bullrich agregó que "bajar impuestos es una filosofía" que el gobierno de Javier Milei promueve.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la aprobación es el golpe más trascendental al sistema de las castas en décadas.

Sostuvo que se trata de un éxito contundente del presidente Javier Milei.

Además, remarcó que la reforma es imprescindible para millones de argentinos que estuvieron excluidos del mercado formal.